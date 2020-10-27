Москва, , 12:21 — REGNUM Законопроект о нулевой ставке НДС на интернет-торговлю внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Иваном Пиляевым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Согласно поправкам, налогообложению по ставке 0% подлежит реализация продовольственных и непродовольственных товаров физическим лицам посредством онлайн магазинов в сети интернет.

Парламентарии обратили внимание на то, что российские онлайн-ретейлеры платят НДС (1 января 2019 года ставка налога была повышена с 18 до 20%), что ставит в неравное конкурентное преимущество по сравнению с зарубежными онлайн-ретейлерами.