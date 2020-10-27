Душанбе, , 12:19 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года общий объем кредитных вложений банков Таджикистана в экономику страны составил 10,1 млрд сомони ($980 млн), сообщили в агентстве по статистике республики.

Отмечается, что данный показатель на 9,8% превысил вложения за первые девять месяцев 2019 года. На долю краткосрочных кредитов пришлось 3,3 млрд сомони ($319 млн), на долгосрочные займы — 6,8 млрд сомони ($657 млн).

На долю государственных предприятий приходится 25,8% от общей суммы займа, на долю частных лиц — 23,1%. В национальной валюте вложено 5,3 млрд сомони ($514 млн), или 55% от общего объема займов.

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