Москва, , 12:12 — REGNUM По итогам неполных десяти месяцев 2020 года российские покупатели купили более 6,5 тыс. автомобилей массового сегмента. Об этом сообщается в исследовании, которое провели специалисты компании «Авилон».

Самым большим спросом на авторынке России пользуются модели Hyundai Creta несмотря на то, что их стоимость в третьем квартале текущего года увеличилась на четверть (25%) по сравнению с прошлым годом.

На втором месте по популярности разместилась немецкая модель Volkswagen Polo. При этом у данного автопроизводителя также высоким спросом пользуются модели Tiguan и Touareg.

Аналитики компании отмечают, что жители России активно интересуются также внедорожниками японской компании Mitsubishi. Причем до 70% продаж приходится на модель Outlander. Хуже реализуются рамный внедорожник Pajero Sport и пикап L200.

Напомним, с января по сентябрь 2020 года московские покупатели чаще всего на авторынке приобретали новую модель Volkswagen Polo. За первые три квартала нынешнего года в Москве было куплено 6075 единиц этого авто.

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