Оренбург, , 12:08 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области работники колхоза получили зарплату за август только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в колхозе «По Ленинскому пути».16 сотрудников не получили денег за август. Размер задолженности составил почти 170 тыс. рублей.

В интересах тружеников прокуратура направила в суд заявления о взыскании долга. А директору организации было внесено представление. К настоящему времени все колхозники получили деньги.