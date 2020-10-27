Кабанский район, Бурятия, , 11:55 — REGNUM Власти Бурятии направят почти 600 млн рублей на капитальный ремонт дороги вдоль байкальских курортов в Кабанском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Цыденов.

Он отметил, что одним из приоритетов властей является развитие туристической отрасли. Так, минувшим летом республику посетили сотни туристов в рамках чартерной программы.

«Но нужно четко понимать, чтобы такие программы были стартом для организации постоянного турпотока, люди должны хотеть вернуться к нам снова, а без соответствующей инфраструктуры мы этого не добъемся. Байкал начинается с дороги — поэтому принимаются соответствующие решения», — отметил глава.

Выделенные средства будут направлены на капремонт и содержание региональной трассы Тресково — Шергино — Оймур — Заречье.

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