Калининград, , 11:32 — REGNUM Калининградская ГК «Автотор» собирается запустить под своей маркой массовое производство автомобилей собственной разработки. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на старшего вице-президента ООО «Автотор Холдинг» по проектам в Калининградской области Владимира Кривченко.

«Мы создали инженерный центр, в который подбираем и концентрируем специалистов. Приходим к пониманию, что какой-то вид автомобиля мы будем проектировать сами», — сообщил Кривченко.

Ранее генеральный директор ООО «Автотор Холдинг» Александр Сорокин сообщил, что руководством компании запланировано не только создание инжинирингового центра, но и IT и учебного центров. Они должны дополнить и усилить инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства. Кроме того, по словам гендиректора, данные центры позволят провести цифровизацию управления производственным процессом и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня.

Сроки реализации проекта топ-менеджеры не уточнили. В общей сложности «Автотор» планирует собрать в 2020 году 145 тыс. автомобилей — на 32% меньше, чем год назад.

Напомним, завод «Автотор» приступил к сборке бизнес-седана Hyundai Sonata в режиме полного цикла.

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