Севастополь, , 11:28 — REGNUM Председатель совета директоров «Севастопольского морского банка» Александр Анненков (полномочия приостановлены на время санации) снова подал иск к банку, где он владеет долей свыше 19%. В этот раз акционер санируемого банка требует признать «незаконным решение об увеличении уставного капитала путём размещения акций». В дело, которое будет слушаться в арбитраже Севастополя 18 ноября 2020 года, третьим лицом приглашён Центробанк России, передаёт ИА REGNUM.

Иск от Анненкова поступил в суд 22 октября 2020 года. Одновременно с этим истец заявил ходатайство об обеспечительных мерах. В иске заявитель требует «признать незаконным выпуск (дополнительный выпуск) акций АО «Севастопольский Морской банк» на основании решения от 02.07.2020 года №11, зарегистрированного под номером 10 203 528В001D»

«Одновременно с исковым заявлением Анненков А. В. обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета АО «Севастопольский морской банк» проводить общие собрания акционеров, держателю реестра владельцев ценных бумаг АО «КРЦ» осуществлять записи по учёту или переходу прав на акции АО «Севастопольский морской банк», а также совершать другие действия в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг, которые могут затруднить или сделать невозможным исполнения судебного акта», — отмечается в материалах дела.

Своё требование Анненков мотивировал тем, что на 6 ноября назначено годовое общее собрание акционеров, где будут в числе прочих рассмотрены и кадровые вопросы. Истец также уточнил, что «при размещении акций по закрытой подписке имущественные интересы акционеров, не имеющих права приобретения акций, ущемляются, в результате увеличивается уставной капитал, а доля акционеров в уставном капитале, при сохранении количества принадлежащих им акций, уменьшается».

Суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах.

Напомним, АО «Севастопольский морской банк» работает с мая 1994 года. В конце 2019 года среди крупных акционеров, помимо Анненкова, были ещё восемь физлиц, включая двоих граждан Украины. С января 2020 года было принято решение о санации банка. С июля санацию продлили до конца декабря 2020 года и заговорили о возможной реорганизации банка через присоединение к инвестору. Инвестором для финансового оздоровления был выбран «Российский национальный коммерческий банк».

Бывшие топ-менеджеры и акционеры банка неоднократно обращались в суд, пытаясь оспорить различные решения, в том числе касающиеся санации.

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