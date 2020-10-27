Москва, , 11:28 — REGNUM Законопроект о повышенном налоге с валютных вкладов внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Поправки направлены на повышение налогов на процентные доходы физических лиц (НДФЛ), получаемых по вкладам (остаткам на счетах) в иностранной валюте в российских банках, а также при переводе доходов в виде процентов, начисленных по вкладам (остаткам на счетах) в иностранной валюте в банках, находящихся на территории Российской Федерации, и дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций за пределы территории Российской Федерации налоговая ставка устанавливается в размере 15%.

Таким образом парламентарии намерены ослабить зависимость страны от доминирующей роли доллара и другой иностранной валюты в финансово-банковской сфере.

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