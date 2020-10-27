Нур-Султан, , 11:26 — REGNUM Дефицит бюджета Казахстана по итогам 2020 года составит 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), или 2,4 трлн тенге ($5,6 млрд). Об этом 27 октября заявил председатель комитета государственных доходов Марат Султангазиев на пресс-конференции.

По его словам, внешний товарооборот Казахстана с начала года сократился на 13,2%. Поступления от сектора горнодобывающей промышленности сократились на 44%. Это связано с сокращением цен на нефть и металлы, сказал глава комитета.

Вместе с тем поступления от сектора обрабатывающей промышленности выросли на 9%, от транспорта — на 6%, строительства — на 4,3%. Султангазиев добавил, что план госбюджета на 2020 год выполнен на 92%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года расходы на обслуживание государственного долга Казахстана вырастут на 12% к ВВП.

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