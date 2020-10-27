Москва, , 11:28 — REGNUM России следует нарастить своё научное присутствие как в прибрежных зонах, так и в Мировом океане. Об этом 27 октября заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Без присутствия в Мировом океане говорить о полноценном присутствии России в глобальной климатической повестке нельзя», — сказал Фальков.

Также он рассказал, что в России будет создан научный центр, посвященный арктической тематике. При этом научные и экологические исследования имеют прикладной характер. Например, эти аспекты следует учитывать при строительстве в Арктической зоне, где идёт таяние почв в зонах вечной мерзлоты.

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