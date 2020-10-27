Кемерово, , 11:13 — REGNUM Жители Кемеровской области направили 172 идеи на региональном этапе форума «Сильные идеи для нового времени». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организатора форума Агентством стратегических инициатив, большинство из них представлены в треках «Современная экономика», «Новая социальная стратегия» и «Новое городское развитие».

В их числе проект испытательного центра по разработке новых методов и систем взрывобезопасности на производственных объектах, аналогов которому в России нет. Как отмечается, подобные центры действуют лишь в США, Польше, Китае, ЮАР.

В треке «Новые идеи для бизнеса» зарегистрирован проект по переработке отходов лесной промышленности и производству на эфирных масел и фито-продукции. Идея вызвала живой интерес со стороны участников.

«Инициатор проекта разработал оборудование для безотходной переработки древесной зелени в промышленных объемах, не имеющее аналогов в мире. Эфирные масла, которые получаются в результате переработки отходов древесной зелени, выше по качеству аналогов и имеют высокий экспортный потенциал», — отметили в агентстве.

В АСИ добавили, что авторам лучших проектов помогут в реализации их идей, в том числе в поиске партнёров и инвесторов.

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