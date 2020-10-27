Брюссель, , 11:10 — REGNUM По итогам сентября 2020 года европейские автолюбители приобрели 163 512 коммерческих автомобилей — на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

По данным ассоциации, с начала 2020 года по сентябрь включительно в Европе было реализовано 1,2 млн коммерческих машин. Это на 24,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что же касается продаж лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в Европе, то их в сентябре нынешнего года было продано 137 740 единиц. Это на 15,7% больше, чем год назад, когда было продано 119 066 таких авто. За первые девять месяцев продажи в сегменте LCV в Европе выросли на 23%, до 1 009 976 единиц.

В сентябре текущего года также было реализовано 18 788 экземпляров грузовых машин полной массой более 16 тонн, 23 302 единицы грузовых автомобилей полной массой от 3,5 до 16 тонн и 2470 автобусов.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в августе 2019 года российский авторынок по числу проданных новых легких коммерческих машин занял шестое место в Европе.

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