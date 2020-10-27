Магас, , 11:06 — REGNUM В Ингушетии за 2020 год 10% снизилось количество объектов незавершенного строительства. Из списка, в котором значилось 196 объектов долгостроя, выбыл 21, сообщили 27 октября в пресс-службе правительства региона.

«Из них по линии регионального минстроя балансодержателям переданы 18 объектов, по линии минздрава — два объекта и один объект — по линии минспорта», — сообщили по итогам совещания, которое провел вице-премьер Тимур Фаттахов по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства.

В настоящее время продолжается работа по оставшимся 175 объектам, в отношении большинства из них проводится процедура регистрации права собственности с целью определения балансодержателей. Принимаются также меры по устранению недоделок, которые оставили после себя строительные организации-подрядчики, а при приемке в эксплуатацию они «остались незамеченными» заказчиками.

Еще ряд недостроев предстоит проверить на целесообразность завершения строительства, а по остальным строительные работы продолжаются.

«Если по возводимым объектам подрядчиками не будут соблюдаться установленные темпы и требования к качеству строительства, в отношении данных компаний будут приниматься соответствующие меры», — решили в ходе совещания.

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