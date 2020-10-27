Москва, , 11:04 — REGNUM В России следует увеличить расходы на образование и здравоохранение. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Причём реализовать эту задачу можно и без увеличения налоговой нагрузки, отметил Кудрин.

«Я считаю, что одна из ключевых наших задач — это увеличить финансирование, частично за счет перераспределения, повышать налоги не надо, в пользу трёх направлений. Образование и здравоохранение — это то, что формирует человеческий капитал», — сказал Кудрин.

Третье направление, на которое нужно увеличить расходы, — это инфраструктура, отметил глава Счётной палаты.

«Она меняет качество общения внутри страны, скорость движения товаров», — подчеркнул Кудрин.

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