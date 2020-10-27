Сеул, , 10:58 — REGNUM В период с 2020 по 2025 года правительство Южной Кореи намерено инвестировать 7 трлн вон (~$6,3 млрд) в исследования и разработки в сфере услуг. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

По его словам, часть средств будет направлена на продвижение бесконтактных услуг после пандемии коронавируса.

Он также отметил, что в 2021 году власти намерены увеличить расходы на научные исследования в области туризма (до 2,9 млрд вон, ~$2,6 млн), здравоохранения (до 9,9 млн вон, ~$8,9 млн), контента (7,7 млрд вон, ~$6,9 млн) и логистики (до 8,95 млрд вон, ~$8 млн).

Кроме того, правительство страны намерено расширить налоговые льготы для стимулирования частных инвестиций.