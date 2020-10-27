Нальчик, , 10:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отмечается значительный рост интереса туристов к региону. В третьем квартале 2020 года показатели туристического потока выросли на 50%, сообщили 27 октября в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«В сравнении с прошлогодними показателями турпоток в Кабардино-Балкарию в третьем квартале удвоился: со 118 до 242 тысяч человек. Цифры обнадеживают, однако этого недостаточно, чтобы восполнить урон, нанесенный коронавирусом за время самоизоляции», — приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма Мурата Шогенцукова. По его словам, несмотря на оптимистичность показателей, «этого недостаточно, чтобы восполнить урон, нанесенный коронавирусом за время самоизоляции». Так, общее число туристов, посетивших республику за девять месяцев 2020 года, составило 386,5 тысячи человек, что на 19,8% меньше, чем в 2019 году.

В частности, снизился турпоток в Приэльбрусье, в котором побывали около 300 тыс. гостей, в то время как годом ранее их число составило за этот же период времени 384 тыс. человек. Снижение наблюдается и по отдыхающим в санаториях.