Киев, , 10:45 — REGNUM Экономика Украины потеряла от войны в Донбассе 100 млрд долларов, заявил вечером 26 октября в эфире украинского телевидения вице-премьер-министр, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

«Размер беды — это по оценке 100 млрд долларов потерь государства только от разрушенного Донбасса», — заявил чиновник, хотя и не уточнил, как именно была подсчитана эта сумма.

По словам Резникова, от войны в Донбассе так или иначе пострадали 9,5 млн украинцев.

Он также отметил, что после урегулирования конфликта Киеву надо найти 22 млрд долларов — это минимальная сумма, которая потребуется на восстановление и запуск экономики после «деоккупации» Донбасса.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины сейчас разрабатывает новую концепцию экономического развития Донбасса. Документ должны представить в конце этого года или начале следующего. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока он не понимает, какую сумму надо будет потратить на восстановление Донбасса после урегулирования конфликта.