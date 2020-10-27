Пенза, , 10:44 — REGNUM В арбитраж Пензенской области поступил банкротный иск к муниципальному предприятию «Наровчатский сенной рынок» из Наровчатского района Пензенской области. Претензии к компании имеет кредитор из того же района. Иск пока не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Сканов», работающего в сфере выращивания столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 2007 года, поступило в суд 22 октября 2020 года. 26 октября истец дополнил заявление пакетом документов.

В сентябре 2020 года компания «Сканов» через оформила судебный приказ на взыскание денежных средств в сумме 320 тыс. рублей «по договору хранения имущества от 01 февраля 2020 года».

По данным ЕГРЮЛ, муниципальная компания была создана в марте 2005 года, но с декабря 2019 года числится в стадии ликвидации. Учредителем выступила администрация Наровчатского района. Руководителем в статусе главы ликвидационной комиссии является Вениамин Мукашев.