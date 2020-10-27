Москва, , 10:43 — REGNUM Цены на нефть уже достаточно опустились, чтобы власти могли начать тратить средства, накопленные в Фонде национального благосостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил член генсовета «Партии Роста», управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что «Фонд национального благосостояния будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть».

«Министр Антон Силуанов готов тратить средства ФНБ при низких ценах на нефть. А насколько низких? Сегодня цена уже ниже 40 долларов за баррель. Куда ниже?! Бюджет РФ сходится только при цене 42,4. Это бюджетное правило, которое он сам и придумал. Мы такой цифры уже год не видим и вряд ли увидим, — возмутился Тарасов. — Посмотрите на динамику. Уважаемые министры, если вы реально о нас заботитесь, уже начинайте раздавать деньги из фонда, тем более что они у вас есть. Вы 10 лет копили. Пришло время».

Как подчеркнул эксперт, 8 трлн рублей — это всего по 50 тысяч рублей на гражданина России.

«За год это совсем не много. Отдайте уже нам наши деньги. Люди пойдут и купят продукты, заплатят за ЖКХ», — сказал Тарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ест мнение, что необходимость активно тратить средства Фонда национального благосостояния может возникнуть при реализации сценария ценового шока средних масштабов — то есть снижения цен на нефть до 25−30 долларов за баррель.

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