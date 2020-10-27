Москва, 27 октября 2020, 10:43 — REGNUM Цены на нефть уже достаточно опустились, чтобы власти могли начать тратить средства, накопленные в Фонде национального благосостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил член генсовета «Партии Роста», управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что «Фонд национального благосостояния будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть».
Как подчеркнул эксперт, 8 трлн рублей — это всего по 50 тысяч рублей на гражданина России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ест мнение, что необходимость активно тратить средства Фонда национального благосостояния может возникнуть при реализации сценария ценового шока средних масштабов — то есть снижения цен на нефть до 25−30 долларов за баррель.
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