Москва, , 10:42 — REGNUM Россия к 2020 году должна войти в десятку стран, чьи университеты на более активно занимаются исследовательской деятельностью. Об этом 27 октября заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в секторе науки и высшего образования сроки планирования расширены до 2030 года. При этом, научную деятельность планируется развиваться не только в столице и крупных агломерациях, но и в других регионах.

«Цели уже определены. Мы ставим себе непростую цель сделать наши университеты более исследовательскими. И значительно продвинуться в сегменте разработок в высшем образовании. Мы на 18 месте, к 2030 году ставим себя задачу войти в десятку лучших стран мира по этому показателю», — сказал Фальков.

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