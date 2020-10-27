Москва, 27 октября 2020, 10:38 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов недоволен тратами Фонда национального благосостояния, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
«Финансово-либеральный блок правительства… обрезает, сидит на горе денег, у нас сейчас 13 трлн фонд (ФНБ) — говорили на черный день. Посмотрите: три строчки, как этот фонд используется — никак! Он бережется опять — для олигархии, для того, чтобы откупиться, если начнутся массовые волнения, и провести успешно (избирательную) кампанию «Единой России», — полагает Зюганов.
Госдума на заседании 28 октября обсудит проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.