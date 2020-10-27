Владивосток, , 10:50 — REGNUM Губернатору Приморья Олегу Кожемяко представили проекты для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени», организует который Агентство стратегических инициатив, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На обсуждение представили три проекта: «Кадры для ресторанов», мобильный «Музей будущих дел» и экологическая тропа имени Арсеньева в бухте Шамора.

Всего приморцы в рамках регионального этапа направили 92 идеи, из которых отобрали десять. Основными критериями стали актуальность и уникальность идеи, возможность реализации в ближайшие два-три года.

Союз Приморской торгово-промышленной палаты готов подготовить кадры для ресторанного бизнеса.

«Первый этап реализации проекта — набор студентов по программе обучения, разработанной бизнесом. Программа позволит за короткий срок подготовить поваров, соответствующих современным требованиям», — сказал автор проекта.

Генеральный директор АНО «Мы Приморье» Вероника Марнова предложила создать для детей мобильный павильон «Музей будущих дел», заполненный интерактивными зонами, которые помогут ребёнку раскрыть свой потенциал и узнать пути самореализации в родном крае.

«Нужно до 6 ноября предусмотреть все меры поддержки, скорректировать план мероприятий по внедрению этих идей с указанием сроков, исполнителей», — сказал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, на форум «Сильные идеи для нового времени» от жителей Хабаровского края поступило 127 идей по семи направлениям, из них шесть — включены в общий топ-1000 форума по результатам оценки экспертов.

Также по итогам региональной сессии для дальнейшей поддержки и реализации отобрано семь проектов.