Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Итальянская компания Lamborghini объявила в Соединённых Штатах отзывную кампанию суперкаров SVJ. Об этом сообщается на сайте CarsCoops.

Отзывная кампания связана с возможным дефектом резьбы на переднем подрамнике, посредством которой к кузову крепится рычаг подвески. Эта неисправность может привести к тому, что в результате сильного удара при проезде неровностей этот узел может выйти из строя. Если такая ситуация случится, то авто может потерять управляемость, что в свою очередь может привести к аварии.

Отмечается, что на ремонт отзываются четыре модели Aventador SVJ в кузовах купе и родстер, которые были собраны в период с 10 июля по 31 августа нынешнего года в США. Все эти машины ещё не проданы и находятся в дилерских центрах.

Напомним, в сентябре нынешнего года дилеры Lamborghini продали на глобальном рынке 738 автомобилей, что является лучшим показателем для данного месяца за все годы существования компании.

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