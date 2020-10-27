Москва, , 10:27 — REGNUM Экономические проблемы, вызванные с распространением новой коронавирусной инфекции, носят временный характер. Об этом 27 октября заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на «Форуме стратегов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«То, с чем мы столкнулись, — отклонение от траектории. Это временное отклонение. Ощутимое, но не столь глубокое, как казалось в апреле-мае. Пандемия задаёт новую реальность — переход к удаленному формату работу, изменению потребительских предпочтений, изменения в туризме», — сказал Решетников.

К тому же ряд экспертов уверены, что изменится отношение к инвестированию, подчеркнул министр экономического развития РФ.

«Ситуация ускорила многие процессы. И возможно мы еще не до конца осознали, в каких условиях нам придётся развиваться. Это все большая работа. В конечном итоге задача правительства — адаптировать всю систему управления в новых условиях», — заявил Решетников.

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