Москва, , 10:20 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 27 октября продолжится проверка развития позитивного сценария по рублю на краткосрочную перспективу, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара откроет день с отметки в 76,35 руб. (-15 коп. к закрытию пятницы), курс евро — с 90,30 руб., что примерно соответствует цене закрытия предыдущего недели. На рынках складываются умеренно-оптимистичные настроения после негативного старта недели.

С технической точки зрения курс доллар/рубль следует протестировал пройденного вниз минимума в 76,65 руб., что формально подтвердило дальнейшее развитие позитивного сценария в ближайшие недели. Но не исключены новые попытки пройти сопротивление. По евро картина схожая — неспособность уйти выше 90,50 руб. открывает путь вниз.

26 октября наступил срок уплаты НДС, НДПИ и акцизов, что фактически лишило рубль этого фактора поддержки — последующая уплата налога на прибыль формируют меньшую долю налоговых обязательств, экспортеры уже могли аккумулировать достаточное количество рублей в предыдущие дни.

С другой стороны, на фоне тонкого рынка из-за предстоящих 3 ноября выборов президента США, в качестве заметной движущей силы могут ощущаться продажи Банком России иностранной валюты.

По итогам прошедшего 23 октября заседания регулятор сообщил, что с 27 октября в ежедневном режиме начнет реализовывать по 1,1 млрд руб. в день в рамках сделки с акциями «Аэрофлота» (авиаперевозчик провел размещение акций, которые были приобретены Фондом национального благосостояния).

Вместе с реализуемыми в рамках сделки по продаже ЦБ правительству акций Сбербанка общая величина дополнительных интервенций составит 4 млрд руб. По бюджетному правилу ЦБ продает $73 млн в день; таким образом, общий объем интервенций увеличится до $125 млн ежедневно.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден назвал Россию угрозой США, однако степень восприятия таких высказываний сейчас на порядок ниже. Участники рынка предполагают, что в случае его победы при увеличении доли демократов можно ожидать согласования более высоких, нежели чем при республиканцах объемов стимулов, что поддержит валюты стран с развивающейся экономикой.

Накануне он пообещал пакет стимулов в $2 трлн после очередного провала в его согласовании между демократами и республиканцами, которые обсуждают диапазон в $1,8−2,2 трлн, но расходятся в его деталях.

Также растут ожидания расширения монетарных стимулов от ФРС и ЕЦБ. В Европе к этому подталкивает возвращение частичных локдаунов, в том числе во Франции и Германии. Это удерживает рынок от формирования волны бегства от риска и позволяет рублю сокращать возникшую геополитическую премию.

Санкции из-за ухудшения самочувствия политика Алексея Навального не имели секторальный характер. До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Лукашенко лично.

Уменьшилось давление для рубля и от рынка энергоносителей. После обвального снижения на 3% 26 октября на новостях о снятии Национальной нефтяной компанией Ливии режима форс-мажора с двух ключевых портов, через которые сырье отправляется на экспорт, что позволит нарастить поставки на 1 млн барр./сутки в ближайшие четыре недели, рынок переключил внимание на ситуацию в Мексиканском заливе.

Из-за урагана Сета там прервана добыча 16% суточного объема. В целом поддержку оказывают предыдущие комментарии ОПЕК+ о готовности поддерживать хрупкий баланс спроса и предложения.

Пока черное золото остается в рамках широкого коридора $39−43 и несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть продолжил пусть и медленно, но восстанавливаться», — считает эксперт.

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