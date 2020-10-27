Москва, , 10:25 — REGNUM Национальные цели устойчивого развития России были специально подобраны таким образом, чтобы быть актуальными для страны. Об этом 27 октября заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на «Форуме стратегов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Надо отметить, что наши национальные цели берут то, что актуально для нашей страны», — заявил Решетников.

В числе таковых он назвал и борьбу с низкими доходами населения.

«Борьба с бедностью является одной из наших основных задач. Та система целей, которая утверждена, берет все основное из целей устойчивого развития», — сказал Решетников.