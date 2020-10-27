Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM С начала 2020 года по сентябрь включительно в Санкт-Петербурге было перепродано 1409 автомобилей Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Таким образом, Volkswagen Tiguan стал самым покупаемым автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на вторичном авторынке Санкт-Петербурге в отчетный период.

На втором месте по количеству продаж на вторичном авторынке Санкт-Петербурга оказалась модель Nissan Qashqai, которую за отчетный период приобрёл 1101 человек. На третьем месте на вторичном рынке SUV разместился Nissan X-Trail. Его предпочли приобрести 987 покупателей.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга Mitsubishi Outlander (967 ед.) и BMW X5 (954 ед.).

Далее идут: Renault Duster (866 ед.), Toyota RAV4 (780 ед.), BMW X3 (716 ед.), Lada 4×4 (694 ед.). Замыкает десятку топа Volkswagen Touareg (683 ед.).

Всего же за три квартала текущего года петербургские автолюбители купили около 36 тысяч кроссоверов и внедорожников.

Напомним, в сентябре нынешнего года самым продаваемым новым автомобилем в Санкт-Петербурге стала модель KIA Rio. За месяц дилеры реализовали в регионе 453 модели Rio — на 17% больше, чем год назад.

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