Москва, , 10:09 — REGNUM Необходимость активно тратить средства Фонда национального благосостояния может возникнуть при реализации сценария ценового шока средних масштабов — то есть снижения цен на нефть до 25−30 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.

«Ликвидная часть ФНБ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ должна составлять не менее 7% ВВП, чтобы можно было сверх этого норматива тратить его на инфраструктурные проекты, — сказала Пронина. — Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2036 года предполагается сохранение цен на нефть марки Urals несколько выше базового уровня в 2021—2030 гг., что обеспечит пополнение средств ФНБ. В результате объем средств ФНБ к 2036 году составит около 7,9% ВВП, в том числе ликвидная часть — около 7% ВВП на всем долгосрочном горизонте».

Однако, как подчеркнула Пронина, необходимость активно тратить средства ФНБ может возникнуть при реализации сценария ценового шока средних масштабов (снижение цен на нефть до 25−30 долларов в течение 3−5 лет).

«При этом объем выпадающих нефтегазовых доходов за этот период может составить 4−11% ВВП», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года наиболее вероятный диапазон мировых цен на нефть — это 40−45 долларов.

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