Москва, 27 октября 2020, 10:09 — REGNUM Необходимость активно тратить средства Фонда национального благосостояния может возникнуть при реализации сценария ценового шока средних масштабов — то есть снижения цен на нефть до 25−30 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.
Однако, как подчеркнула Пронина, необходимость активно тратить средства ФНБ может возникнуть при реализации сценария ценового шока средних масштабов (снижение цен на нефть до 25−30 долларов в течение 3−5 лет).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года наиболее вероятный диапазон мировых цен на нефть — это 40−45 долларов.
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