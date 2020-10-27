Москва, 27 октября 2020, 09:57 — REGNUM До конца 2020 года поведение курса рубля сложно прогнозировать, так как действует очень много факторов, причем не только экономических, но и политических. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал совет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал жителей РФ хранить небольшие сбережения и часто используемые сбережения в рублях.
Как пояснил Хестанов, долгосрочные сбережения лучше хранить в валюте.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что торги на Мосбирже 26 октября начались с ослабления рубля против иностранных валют, что было обусловлено задержкой одобрения нового пакета стимулирующих мер, а также падением цен на нефть.
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