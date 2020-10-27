Москва, , 09:57 — REGNUM До конца 2020 года поведение курса рубля сложно прогнозировать, так как действует очень много факторов, причем не только экономических, но и политических. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал совет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал жителей РФ хранить небольшие сбережения и часто используемые сбережения в рублях.

«Если сбережения предполагается использовать в ближайшее время, то обмен рублей на валюту и наоборот не рационален, — сказал Хестанов. — Поскольку каждый раз при каждом обмене есть определенные издержки, связанные с разницей цены покупки и продажи валюты, так называемый спред. За короткое время, если валютный курс сильно не укрепился, издержки на двойной обмен могут быть значительными».

Как пояснил Хестанов, долгосрочные сбережения лучше хранить в валюте.

«Рубль в долгосрочной перспективе заметно укреплялся к доллару — с 1998 по 2008 год, тогда он укрепился на 30%. Во все остальные периоды, если брать интервал заметно больше года, рубль ослабевал, — пояснил экономист. — До конца 2020 года поведение курса рубля сложно прогнозировать. Потому что очень много факторов — не только экономических, но и политических».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что торги на Мосбирже 26 октября начались с ослабления рубля против иностранных валют, что было обусловлено задержкой одобрения нового пакета стимулирующих мер, а также падением цен на нефть.

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