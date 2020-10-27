Москва, , 09:48 — REGNUM В России большинство нынешних клиентов микрофинансовых организаций перестанут пользоваться микрозаймами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил кандидат экономических наук, доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов.

«Пандемия серьезно повлияла на занятость населения. Потеря или снижение постоянного дохода сказались и на кредитоспособности. Многие стали отказываться от дорогих покупок и жить «по средствам», а не за счет кредитов. Пересмотрели расходы, например, на новые смартфоны и другие гаджеты. Поэтому, по моему мнению, в целом объем микрозаймов дальше будет снижаться. Слишком высокие ставки по таким кредитам, — пояснил Филиппов. — Из-за общего состояния неопределенности и отсутствия средств большинство нынешних клиентов МФО перестанут пользоваться микрозаймами».

Кроме того, экономист предположил, что требования к МФО будут постепенно ужесточаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что на сегодняшний день в России объёмы просроченной задолженности в банковском секторе составляют почти 900 млрд рублей и 63 млрд в микрокредитовании.

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