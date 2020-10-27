Москва, 27 октября 2020, 09:48 — REGNUM В России большинство нынешних клиентов микрофинансовых организаций перестанут пользоваться микрозаймами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил кандидат экономических наук, доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов.
Кроме того, экономист предположил, что требования к МФО будут постепенно ужесточаться.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что на сегодняшний день в России объёмы просроченной задолженности в банковском секторе составляют почти 900 млрд рублей и 63 млрд в микрокредитовании.
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