Москва, , 09:42 — REGNUM Рост спроса на автомобили в РФ будет сдерживаться из-за ослабления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«До конца текущего года сложно будет ожидать каких-либо радикальных изменений на рынке автокредитования, так как спрос на автомобили после локдауна стабилизировался, удовлетворив накопленные ожидания, — пояснил он. — С другой стороны, спрос будет сдерживаться фактором ослабления курса национальной валюты и, скорее всего, отсутствием значимых маркетинговых кампаний, а также отсутствием на рынке достаточного объема кредито‑ и платежеспособных клиентов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лагуткин оценил влияние ограничений на российский рынок автокредитования.

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