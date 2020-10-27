Москва, 27 октября 2020, 09:33 — REGNUM В России величина среднего чека в автокредитовании находится на втором месте после ипотечных кредитов и составляет по итогам сентября 2020 года 814 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении.
Читайте развитие сюжета: Что происходит с рынком автокредитования РФ после локдауна?