Москва, , 09:33 — REGNUM В России величина среднего чека в автокредитовании находится на втором месте после ипотечных кредитов и составляет по итогам сентября 2020 года 814 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Довольно длительный «доковидный» период рынок автокредитования развивался по тем же законам, что и иные виды кредитования — тренды были практически идентичными, — пояснил Лагуткин. — Наиболее показательной цифрой, характеризующей данный сегмент рынка, может являться рост объема кредитного портфеля за последние два года на треть, что сопоставимо иными сегментами рынка. Величина среднего чека в автокредитовании находится на втором месте после ипотечных кредитов и составляет по итогам сентября 2020 года 814 тысяч (для сравнения по ипотеке — 2,9 млн рублей)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении.

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