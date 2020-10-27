Москва, , 09:26 — REGNUM В случае, если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии, российской экономике не приходится ждать благоприятного внешнего фона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Байден уже сейчас заявляет, что Россия представляет для США максимальную угрозу, значит, ждать благоприятного внешнего фона российской экономике не приходится, — сказала она. — Сейчас пока за звание самой предпочтительной валюты соревнуются евро и доллар. Однако оптимальным решением будет хранить средства как минимум в трех стабильных валютах: евро, юань и швейцарский франк. Кроме того, не так важно, какую сумму вы откладываете, даже минимальные накопления стоит диверсифицировать в текущей ситуации».

Эксперт подчеркнула, что пока максимальное количество факторов действуют против рубля: слабая нефть, плохой макроэкономический фон и напряженная международная ситуация, связанная, в том числе, с потенциальными санкциями.

«Сами по себе санкции против списка лиц уже не так страшны и даже привычны для России, но падение рубля на этом фоне неизбежно», — пояснила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что снижение глобального спроса на активы развивающихся стран, плохо сказывается на интересе к рублевым сбережениям.