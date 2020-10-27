Москва, 27 октября 2020, 09:26 — REGNUM В случае, если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии, российской экономике не приходится ждать благоприятного внешнего фона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
Эксперт подчеркнула, что пока максимальное количество факторов действуют против рубля: слабая нефть, плохой макроэкономический фон и напряженная международная ситуация, связанная, в том числе, с потенциальными санкциями.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что снижение глобального спроса на активы развивающихся стран, плохо сказывается на интересе к рублевым сбережениям.