Сеул, , 09:28 — REGNUM Экономика Южной Кореи показывает признаки восстановления благодаря экспорту. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Министр напомнил, что по сравнению со вторым кварталом 2020 года темпы роста экономики страны в третьем квартале составили 1,9%, что является самым большим квартальным показателем за последние десять лет.

Хон Нам Ги добавил, что экономическому росту в значительной степени способствовало восстановление экономики Китая, а также экспорта информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Между тем, он выразил сожаление в связи с сокращением внутреннего потребления, отметив, что в случае увеличения показателя темпы экономического роста могли бы превысить 2%.

Он также пообещал сделать все возможное для стимулирования экономического роста в оставшуюся часть года, поддерживая внутреннее потребление и экспорт.

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