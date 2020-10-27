Ульяновск, , 09:16 — REGNUM Ульяновский автомобильный завод включен в перечень исполнителей по выпуску школьных автобусов отечественного производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Закупка будет проводиться Минпромторгом России в 2020 году. Всего будет выпущено 440 автобусов, в том числе 78 — на базе УАЗ и 362 транспортных средства — на базе «Форда».

Школьные автобусы будут поставлены в регионы России, в том числе Ульяновская область получит 32 транспортных средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области обновляется общественный транспорт. В 2019 году закуплено 100 автобусов средней вместимости. В сентябре 2020 года было пущено на маршруты пять новых трамвайных вагонов «Львёнок», до конца года поступят еще 24 вагона.