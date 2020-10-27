Киев, , 08:53 — REGNUM В ноябре 2020 года цена на газ для бытовых потребителей на Украине вырастет на 35%. Об этом сообщила пресс-служба компании НАК «Нафтогаз» 26 октября на своём официальном сайте.

В ноябре стоимость газа в рамках тарифа «Месячный» составит 6,33 грн/куб. м, а для клиентов с тарифом «Годовой» кубический метр газа будет стоить 6,45 грн/куб. м. Цены указаны с НДС, но без стоимости газораспределения.

«Изменения цен на газ в ноябре обусловлены в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Нафтогаз» рассказали о том, что 47 теплоэнергетических компаний Украины имеют задолженности, что ставит под угрозу начало отопительного сезона в 32 населённых пунктах страны.

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