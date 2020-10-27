Владивосток, , 08:52 — REGNUM В Приморье компенсацией за найм жилья с начала года воспользовались 533 медицинских работника учреждений здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Из бюджета Приморского края на выплаты компенсаций направлено 73,8 млн рублей.

Мера поддержки предполагает полную компенсацию понесённых ежемесячных расходов по договору найма жилья, но не должна превышать во Владивостоке 30 тыс. рублей, а в других районах — не более 20 тыс. рублей.

«Мера поддержки действует с 1 января 2020 года и продлится до 2024 года. Такая поддержка со стороны государства очень востребована молодыми специалистами и стимулирует развитие кадрового потенциала отрасли», — сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Для медиков реализуется шесть региональных мер поддержки. За 9 месяцев было направлено 171,8 млн рублей на их реализацию, мерами поддержки воспользовалось 1 815 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в России институт социального найма нуждается в серьёзном реформировании, считает генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.