Сеул, , 08:41 — REGNUM В третьем квартале 2020 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 1,9%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что в первом квартале года падение ВВП Южной Кореи составило 1,3%, во втором квартале — 3,2%. В частности, показатель второго квартала 2020 года является самым низким за 11,5 года, когда мир столкнулся с финансовым кризисом.

Эксперты отмечают, что по сравнению со вторым кварталом экспорт товаров из страны вырос на 15,6%, импорт — на 4,9%, инвестиции в производственные мощности — на 6,7%. Однако расходы населения страны сократились на 0,1%, инвестиции в строительство — на 7,8%.

Производство в обрабатывающей промышленности в Южной Корее увеличилось на 7,6%, в секторе услуг — на 0,7%.

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