Москва, , 08:33 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России самым доходным китайским автомобилем стала модель Geely Atlas. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За отчётный месяц российским дилерам удалось реализовать 838 внедорожников Geely Atlas на сумму в 1,3 млрд рублей.

На втором месте по доходности модель Geely Coolray. Это авто принесло автопроизводителю 1,2 млрд рублей. При этом продано было 1064 авто. Тройку лидеров по доходности среди китайских моделей замыкает кроссовер Chery Tiggo. В прошлом месяце в России было приобретено 1419 таких машин на сумму один млрд рублей.

Кроме того, в пятёрку китайских авто с наибольшими показателями выручки в сентябре нынешнего года вошли Haval F7 (588 ед.; 988,5 млн рублей) и Haval F7x (474 ед.; 791 млн).

Напомним, в сентябре нынешнего года на автомобильном рынке РФ были куплены 5843 китайские машины. Это на 117,7% больше, чем было куплено год назад за аналогичный месяц.

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