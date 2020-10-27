, 08:27 — REGNUM На Ямале в ближайшее время предстоит освидетельствовать и принять в работу 92 ледовые переправы, или так называемые зимники. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Общая протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на Ямале составляет более 1900 км, из них 613 км — зимние автомобильные дороги.

В период ледостава профильные ведомства проводят работу по предупреждению населения об опасности выхода на неокрепший лед, выезда туда автотранспорта и техники.