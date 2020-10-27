Пенза, , 08:34 — REGNUM Для медицинских организаций Пензенской области в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» закупили дополнительно четыре компьютерных томографа. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

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В настоящее время введен в эксплуатацию компьютерный томограф для дифференциальной диагностики ОРВИ и коронавирусной инфекции, осложненных пневмониями, в клинической больнице №4, где развернули инфекционные койки. Оборудование здесь необходимо и используется для дифференциации тяжелых форм заболевания у пациентов, нуждающихся в госпитализации, отметил глава ведомства.

Еще три аппарата готовятся к вводу в эксплуатацию. Два из них направят в онкологические отделения, один — в областную детскую больницу. Всего в Пензенской области работают 29 компьютерных томографов, 23 из них — в госучреждениях, два — в федеральных, четыре — в частных. 15 томографов из общего числа диагностируют ковидные инфекции, добавил Никишин.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области из 169 новых случаев заражения за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 17 детей. Возраст несовершеннолетних — от одного месяца до 17 лет. Об этом 26 октября сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.