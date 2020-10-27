Нижний Новгород, , 07:38 — REGNUM Региональный оператор по обращению с ТКО одной из зон Нижегородской области — компания «Нижэкология-НН» обратилась с финансовыми претензиями к правительству региона, администрации Дзержинска, минземимуществу Нижегородской области и управлению Росимущества. С ответчиков требуют выплаты неосновательного обогащения, которое фигурирует как плата за ликвидацию нелегальной свалки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Нижэкология-НН» поступило в суд 21 октября 2020 года. Речь шла «о взыскании 90 000 руб. неосновательного обогащения, составляющего стоимость оказанных услуг по ликвидации места несанкционированного размещения отходов; 480 руб. 74 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 01.09.2020 по 16.10.2020 года».

Заседание по делу назначено на 10 декабря 2020 года. Подробности пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области «мусорная» реформа стартовала как и во многих других регионах России 1 января 2019 года. Область поделили на девять зон и передали на обслуживания операторам. «Нижэкология-НН» была выбрана оператором для первой зоны, куда вошли почти весь Нижний Новгород, Дзержинск и Володарский район.