Москва, , 06:54 — REGNUM Изменение методики расчёта прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера (ПМП), к такому выводу пришли в Счётной палате России.

В ведомстве отмечают, что в результате изменения подходов получатели социальных доплат к пенсии не будут обеспечены стабильным ростом материального обеспечения.

«Анализ показал, что в 18 субъектах РФ размер ПМП в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 субъектах РФ ПМП не будет меняться уже третий год», — говорится в опубликованном ведомством заключении к проекту бюджета Пенсионного фонда, внесенного в Госдуму.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по новой методике расчета прожиточного минимума, предложенной Минтрудом РФ, показатель будет рассчитываться, исходя из уровня доходов большинства граждан, а не из потребительской корзины.

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