Новосибирск, , 06:13 — REGNUM В Новосибирской области завершена уборочная кампания. Валовой сбор зерна составил 2 млн 650 тыс. тонн. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, это больше, чем в 2019 году.

Зернобобовые культуры обмолочены с площади 1 млн 418 тыс. гектаров.

«В этом году нам удалось собрать достойный урожай зерна, несмотря на серьезную засуху в степных районах области, которая привела к гибели и повреждению части посевов в начале лета», — отметил и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко.

Что касается урожайности зерновых, в среднем по области получено 18,7 центнера с гектара.

Также в Новосибирской области полностью завершена уборка картофеля — его накопано 51 тыс. тонн. Собрано 28,6 тыс. тонн овощей открытого грунта. Завершён посев озимых.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные итоги уборочной кампании 2020 года подвели в Красноярском крае.

Читайте также: Красноярский край поставил рекорд по урожайности зерновых в Сибири