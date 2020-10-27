Скопье, , 06:03 — REGNUM Правительство Северной Македонии 26 октября одобрило законопроект о выделении финансовой помощи лицам, осуществляющим независимую деятельность.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, законопроект предполагает передачу лицам, осуществляющим автономную деятельность и пострадавшим из-за пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса, финансовой помощи в размере 17 410 денаров (примерно 25,5 тысяч рублей — ИА REGNUM) ежемесячно в октябре, ноябре и декабре 2020 года.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Северной Македонии весьма удручающая — в воскресенье, 25 октября, был достигнут новый антирекорд по смертности, а в день выявляется от 300 до 600 носителей заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат парламента Македонии отказался от мандата по моральным соображениям