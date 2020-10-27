Хабаровск, , 04:07 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заверили подписями новое соглашение о сотрудничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«С Агентством Хабаровский край сотрудничает с 2012 года и участвует в реализации таких проектов, как движение WorldSkills, детские технопарки «Кванториумы», «Точки кипения». Сейчас появилось много новых инициатив, и мы хотим участвовать во всех», — сказал Дегтярёв перед подписанием соглашения.

По его мнению, обновленное соглашение добавляет направления взаимодействия, позволяет развернуть сотрудничество в сфере создания комфортных условий для жизни, развития городской среды, туристического потенциала региона.

Документ подразумевает и продвижение в регионе стандартов, разработанных АСИ для преодоления административных барьеров в развитии малого и среднего бизнеса, в том числе — социального. Есть социальные проекты по развитию системы детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования и досуга детей и подростков, дошкольного образования, социальной защиты и государственно-частного партнерства.

От Хабаровского края в пуле АСИ — 73 эксперта и 10 общественных представителей по всем направлениям работы. На платформе «Смартека» размещены четыре региональных практики, которые тиражируются в семи регионах РФ.

На форум «Сильные идеи для нового времени» от жителей края поступило 127 идей по семи направлениям, из них шесть — включены в общий топ-1000 форума по результатам оценки экспертов.

Также по итогам региональной сессии для дальнейшей поддержки и реализации отобрано семь проектов, поступивших на форум «Сильные идеи для нового времени».

«У нас набирает темп наша молодёжная группа. Формируется сеть общественных представителей среди молодёжи. Также мы предлагаем ряд нормативно-правовых норм, которые поддерживают предпринимательство в технологической сфере, и ряд решений по созданию инфраструктуры для молодёжного бизнеса», — добавила Светлана Чупшева.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке эксперты отбирают пять лучших проектов для участия во всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени». Власти заявили, что реализовать в регионе необходимо все 12 проектов, представленных на отборочном этапе.