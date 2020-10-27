Тамбов, , 04:01 — REGNUM Тамбовский кредитный кооператив получил банкротный иск от отделения Центробанка России. Претензии к «Союзсберзайм-Тамбов» пока арбитражем к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковые претензии поступили к кредитному кооперативу 22 октября 2020 года. Истцом выступает отделение по Тамбовской области Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

По данным ЕГРЮЛ, кредитный потребительский кооператив «Союзсберзайм-Тамбов» был создан в мае 2007 года в Тамбове 19 физическими лицами. С 2007 года директором числится Сергей Богданов. Ранее кооператив входил в состав московского некоммерческого партнёрства «Объединение потребительских кооперативов «Союзсберзайм», которое работало с 2010 года и в 2013 году было ликвидировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2020 года регулятор подал банкротные иски к 12 кредитным кооперативам из разных регионов России.