Пекин, , 03:27 — REGNUM Сфера телекоммуникаций Китая значительно нарастила показатели за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

Суммарная промышленная выручка в данной сфере превысила 1,02 трлн юаней (около $152,82 млрд) за указанный период, что на 3,2% больше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий.

Выручка от фиксированных линий связи большой тройки операторов Китая (China Mobile, China Telecom и China Unicom) в данной сфере достигла 349,4 млрд юаней, что на 11,5% больше в годовом исчислении.

На конец месяца общее число пользователей мобильной связи в Китае составило 1,6 млрд человек, включая 1,29 млрд пользователей сетей 4G.

Кроме того, согласно актуальным данным, число пользователей широкополосного интернета в Китае продолжило расти за указанный период, достигнув 476 млн на конец сентябре или на 5,8% больше в годовом исчислении.