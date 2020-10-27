Якутск, , 03:26 — REGNUM Налоговая служба обратилась с банкротным иском к золоторудной компании Якутии. Претензии к ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск от управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) подан 26 октября 2020 года. Сумма задолженности, указанная в деле, составляет 6 720 010,75 рубля.

Попытку обанкротить золоторудную компанию также сделала иностранная фирма «Винпег Финанс Лимитед». Она обратилась в суд ещё 19 октября, но исковое заявление было оставлено без движения до 24 ноября 2020 года. При этом сумма заявленного долга к ответчику довольно крупная — 53 154 338 000 рублей.

Помимо этого, финансовые претензии к ООО имеет и «Алмазэргиэнбанк», который подал иск на 443 143 105,98 рубля к десяти фирмам, в том числе и ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в июле 2016 года и «прописана» в улусе Оймяконский пгт Усть-Нера. Уставный капитал компании, которая по основному виду деятельности специализируется на добыче руд и песков драгоценных металлов, составляет 10 тыс. рублей. Участник общества — Павел Тарасов, который также работает как ИП в Московской области. Управляет активом ООО «Практика», которое принадлежит Матрене Кушкуриной.

По открытым данным, на начало 2020 года численность сотрудников в золоторудной компании резко снизилась — с 60 до одного человека.