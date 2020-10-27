Штральзунд, Германия, 27 октября 2020, 04:05 — REGNUM Вероятный достройщик «Северного потока — 2» российский трубоукладчик «Академик Черский» приближается к немецкому порту Мукран. О его вероятном прибытии в порт утром 27 октября говорят данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.
Ранее «Академик Черский» несколько недель находился вблизи берегов Калининградской области.
Напомним, что порт Мукран используется в качестве логистической базы проекта «Северный поток — 2». В нём хранятся трубы, для строительства газопровода.
Также отмечается, что к порту Мукран подошло российское судно снабжения «Умка», используемое для доставки труб с берега.
Как сообщало ИА REGNUM, российский трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта Мукран после нескольких месяцев непрерывного простоя.
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